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Пятница, 24 мая 2024, 16:28 мск

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В Москве арестованы фигуранты дела о массовой драке с поножовщиной и стрельбой

Сегодня в Москве суд арестовал фигурантов уголовного дела о массовой драке со стрельбой, в результате которой двое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. Табриз Юсифов, Ризван Гасаналиев, Омар Гараев, Саддам Хасаналиев обвиняются в хулиганстве и пробудут под стражей, как минимум, до 21 июля.

ЧП с массовой дракой, в которой принимали участие порядка 15 человек, произошло 21 мая. По данным телеграм-каналов, речь идет о разборке этнических группировок. Несколько мужчин на Медынской улице в ходе конфликта произвела выстрелы предположительно из травматического оружия в сторону своих оппонентов, а также применили нож. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения с ножевыми ранениями в области спины.

Как уточняли в столичном главке Следственного комитета, по факту случившегося принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции (ст. 111 УК РФ), по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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