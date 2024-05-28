ЧП со сбитым в Подмосковье «воздушным шаром»: повреждены три жилых дома, ранены двое местных жителей

В экстренных службах раскрыли подробности вчерашнего вечернего ЧП с подбитым в подмосковной Балашихе «воздушным шаром». Как сообщается, после падения летающего объекта зафиксированы повреждения в трех жилых домах, два человека получили ранения.

Напомним, накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитом около 21:00 беспилотнике в микрорайоне Кучино в Балашихе. В министерстве обороны уточнили, что был подбит «малоразмерный воздушный шар».

Как уточнили РИА «Новости» в экстренных службах, ранения получили двое мужчин – один из них 1986 года рождения получил рваную рану щеки и был госпитализирован, у второго пострадавшего 1995 года рождения зафиксирован ушиб мягких тканей стопы – ему была оказана помощь на месте.

Вместе с тем, по уточненным данным, повреждения зафиксированы в трех жилых домах: двух частных домовладениях и 17-этажке. В многоквартирном высотном доме взрывной волной и осколками были выбиты окна на некоторых этажах. В одном из частных домов произошло возгорание, которое удалось полностью потушить в 21:25. Во втором доме были выбиты стекла. Власти принимают меры по ликвидации последствий ЧП.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube