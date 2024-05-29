Налоговая реформа Силуанова грозит обернуться обострением демографического кризиса

В новых нормах налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые накануне вечером представило министерство финансов РФ, не учтены многодетные семьи, что в перспективе может обострить демографические проблемы страны. Издание Readovka обратило внимание, что доход многодетных семей может быть выше уровня в 2,4 млн рублей в год, но в реальности в месяц на одного человека приходится столько же, сколько в браках с 1-2 детьми.

Пары, которые решаются на трех и более детей, стараются подходить к этому в том числе и с материальной точки зрения. Доход одного из супругов в таком случае может превысить 2,4 рублей млн в год, а соответственно, всё, что выше этой отметки, будет подлежать налогообложению по ставке 15%. В Минфине предусмотрели льготы для родителей с двумя и более детьми, но только в том случае если доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума в 1,5 раза. Им будет возвращен уплаченный налог в размере 7%. Но если исходить из того, что есть семьи с годовым заработком в 3 млн рублей, но при этом с шестью детьми, выходит, что доход на человека составит лишь 40 тысяч рублей в месяц, отмечается в публикации.

«Справедливо ли это и соответствует ли это указам Владимира Путина о повышении рождаемости в стране?» – задается вопросом издание, подчеркивая, что Россия находится сегодня не в самом лучшем демографическом состоянии – убыль населения из года в год фиксируется на положительных отметках.

Москва, Елена Володина

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