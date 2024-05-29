«Это может нас завести туда, откуда мы уже однажды выводили страну»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась вернуть прямые выборы глав муниципалитетов

Сегодня нижняя палата российского парламента большинством голосов депутатов «Единой России» отклонила три альтернативных законопроекта о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы этих документов считают, что нынешняя система ломает эффективность так называемого «кадрового лифта» власти, отдаляет ее от населения и превращает всё в декорацию.

Представляя первый законопроект, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов обратил внимание на созданную видимость «выборов» и неэффективность нынешней системы при назначении глав муниципалитетов. «Она (власть) даже не назначаемая. Добро, она бы была назначаемая, и можно было предъявлять ответственность тому, кто назначает. Но ведь у нас с вами совершенно декоративные выборы, когда избирают депутаты, которые сами абсолютно безответственны перед населением, потому что их даже отозвать нельзя, предъявить им нельзя ничего», – пояснил он.

«Конкурсные комиссии – ну кому мы рассказываем?!.. Эти конкурсы проводятся, как Бог на душу положит, извиняюсь за выражение… Нарушается механизм – лестница кадровая, по которому должны приходить на вершину власти люди достойные, с опытом, профессиональные, которым можно доверить город или муниципальное образование. Складывается ситуация, что мы в погоне за лояльностью, формирования лояльной власти на местах совершенно забыли о ее эффективности и профессионализме. И поэтому у нас сплошь и рядом то злоупотребления, то перерасходы, то не пойми что. Уже готовы чем угодно оправдывать свой непрофессионализм, даже вмешательствами иностранных разведок», – подчеркнул депутат.

«В городе Богданович Свердловской области, например, мэр приходит на заседание горсовета и начинает шельмовать депутата, который пишет запрос в прокуратуру о том, чтобы проверили, как ведется капремонт больницы в городе. И вот это шельмование происходит на уровне – вы знаете, вы паразитируете на проблемах граждан и вообще, я предлагаю городской думе проверить вашу деятельность на иностранного агента. Нормально?.. Близкие к подобным ситуациям происходят у нас повсеместно. И дальше это будет принимать ещё более дикие формы», – пояснил Кузнецов.

При этом парламентарий обратил внимание, что в Свердловской области все главы муниципальных образований «возглавляют ячейки известной партии». «Коллеги, мы от чего к чему пришли-то? Ну давайте честно скажем, что это декорация и никакой народной власти здесь нет. Что, будет делать глава, решать проблемы что ли, принимать ответственные решения, за которые надо объясняться с населением? Да не будет он этого делать… Вертикаль власти – это здорово, это очень эффективный инструмент, коллеги. Но этот же инструмент может нас завести туда, откуда мы уже однажды выводили страну», – констатировал Кузнецов.

Депутат от ЛДПР Сергей Леонов, представляя второй законопроект о возвращении прямых выборов мэров, обратил внимание, что некоторые администрации на местах напоминают крепостную стену с кодовыми замками на дверях, а жители ни разу не видели главу своего района. «Значит, это ему не надо. Потому что он знает, что его не будут избирать люди. Ему не нужна публичность, узнаваемость. Ему вообще не нужно знать, какие проблемы волнуют граждан, потому что они его избирать не будут. Будут избирать депутаты, а он их проблемы знает – кому-то контракт, кому-то дорогу к дому, водопровод или еще что-то. И они лояльны. Есть биологический закон, который гласит, что все-таки конкуренция приводит к развитию. Когда виды конкурируют, они развиваются, становятся лучше. А у нас получается, что претенденты на глав администраций никак не конкурируют, и соответственно, по закону биологии, они становятся хуже», – подчеркнул он.

«Местная власть отдаляется от людей. И это неправильно. У нас губернаторы избираются, в основном, всенародно и это никого не смущает…. А если не избрали главу района – не избирал, не видел, как я с него спрошу. То есть мы ущемляем права граждан», – заявил Леонов.

Представляющая третий законопроект депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева отметила, что была мэром Якутска, которого избрали на прямых выборах, выразила недоумение решением комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению выдать отрицательное заключение. «Считает, что он (документ) необоснованно сужает полномочия субъектов РФ. И в качестве аргументации коллеги приводят правовую позицию Конституционного суда (КС) РФ от 1 декабря 2015 года. Однако дьявол, как обычно кроется в мелочах. Комитет не принял во внимание, что в мотивированной части данного постановления КС устанавливает прерогативу федерального законодателя, тогда как законодатель субъекта РФ вправе осуществлять лишь вторичное, производное регулирование в этой сфере... КС сам неоднократно определял, что законы должны обеспечивать безусловное право населения и избранных им представительных органов МСУ самостоятельно. То есть – без вмешательства органов госвласти формировать органы местного самоуправления», – подчеркнула Авксентьева.

Москва, Мария Соколова

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