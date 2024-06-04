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Вторник, 4 июня 2024, 12:26 мск

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Таксист в Москве высадил из машины участников СВО: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Москве с участниками специальной военной операции, которых таксист высадил из машины. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о случившемся.

По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Елена Володина

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