Любитель раздеваний в московском парке заключен под стражу

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в отношения Юрия Евсикова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, мужчина на улицах юга Москвы привлекал внимание школьниц и демонстрировал им оголенные интимные участки тела с добавлением активной жестикуляции, уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 3 августа 2024 года.

Москва, Елена Володина

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