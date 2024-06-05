Житель Подмосковья собрал почти 17 млн рублей для нежелательной в России иностранной организации

Житель Московской области уличен в сборе средств для обеспечения деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, мужчина смог собрать почти 17 млн рублей и напечатать агитматериалы.

Установлено, что житель Подмосковья активно собирал средства с августа 2023 по февраль 2024 года. «В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 млн рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материл. Так подозреваемый заключил с типографией договор и оплатил 620 тыс. рублей за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тыс. экземпляров. В дальнейшем он организовал распространение газеты на территории РФ», – уточнили в Следкоме.

Следователями проведены обыски, осмотрены выписки о движении по счетам и иная документация, устанавливаются соучастники.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Москва, Елена Володина

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