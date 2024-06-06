Убийство в Москве: неизвестный расстрелял из автомата мужчину

Сегодня в Москве на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По словам очевидцев, жертву расстрелял неизвестный из автомата.

По данным телеграм-канала Mash, убийство совершил неизвестный в чёрной маске рядом со строительной площадкой эстакады через Рублёвское шоссе. Стрельба предположительно велась из АКС-74У.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, расследование поставлено на контроль в надзорном ведомстве.

Сообщается, что в Москве введён план «Перехват».

Москва, Елена Володина

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