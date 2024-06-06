Жертвой киллера в Москве оказался системный администратор

В результате сегодняшней стрельбы в Москве погиб мужчина, работающий системным администратором в одной из столичных фирм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Личность убитого установлена. Им оказался молодой мужчина, работающий в одном из московских офисов системным администратором», – сказал собеседник агентства.

По данным SHOT, погибший в результате заказного убийства в Москве Константин Балишанский – сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского.

Ранее стало известно, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По словам очевидцев, жертву расстрелял неизвестный из автомата.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Москва, Елена Володина

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