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Четверг, 6 июня 2024, 13:58 мск

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Жертвой киллера в Москве оказался системный администратор

В результате сегодняшней стрельбы в Москве погиб мужчина, работающий системным администратором в одной из столичных фирм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Личность убитого установлена. Им оказался молодой мужчина, работающий в одном из московских офисов системным администратором», – сказал собеседник агентства.

По данным SHOT, погибший в результате заказного убийства в Москве Константин Балишанский – сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского.

Ранее стало известно, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По словам очевидцев, жертву расстрелял неизвестный из автомата.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Москва, Елена Володина

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