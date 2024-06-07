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Пятница, 7 июня 2024, 13:45 мск

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В Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ

В Москве гражданину Франции предъявлено официальное обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, иностранец занимался этим несколько лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Француз осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. «Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ», – пояснили в столичном Следкоме.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения.

Москва, Елена Володина

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