Путин поручил нарастить несырьевой экспорт на две трети

Несырьевой экспорт России к 2030 году должен вырасти не менее, чем на две трети. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, параллельно должна расти география сотрудничества с предложением другим странам полноформатного технологического и промышленные партнерства.

«Подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Именно такой несырьевой, неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать. К 2030 году его объем должен вырасти не менее на две трети к 2023-му. При этом речь идет не просто об увеличении экспортных поставок в тоннах, кубометрах, единицах готовой продукции, товаров, а речь идет о товарах высоких переделов. И не только о выходе российских компаний на новые глобальные рынки речь идет, а о расширении географии сотрудничества», – подчеркнул глава государства.

«Всё это важно, но сегодня недостаточно. Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием и так далее. Подобный подход к сотрудничеству на равных, трансферт технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами», – заключил Путин.

При этом глава государства отметил, что за последние годы доля рубля в экспортных и импортных операциях выросла в 3 раза и приближается к 40%. По его словам, сейчас прорабатывается создание независимой платежной системы по линии БРИКС. Путин также уточнил, что после присоединения новых участников к этой организации доля объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а по населению – до 46%.

Москва, Мария Соколова

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