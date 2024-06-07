Дождались – «вопрос назрел»: Путин распорядился возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Госдуме в срочном порядке уже во время весенней сессии необходимо принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», – уточнил глава государства.

Путин обратил внимание, что этот вопрос касается миллионов наших граждан и, «что называется, назрел». «Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и (Госдуме) принять его в весеннюю сессию. Знаю, что все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно это поддержат», – заключил глава государства.

Напомним, оппозиционные фракции Госдумы неоднократно вносили в парламент такой законопроект. И каждый раз он отклонялся в первом чтении большинством депутатов «Единой России».

Москва, Мария Соколова

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