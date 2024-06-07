Финансовый «пылесос»: Путин поручил увеличить до 10 лет срок софинансирования долгосрочных сбережений граждан

Президент России Владимир Путин поручил увеличить сроки софинансирования по программе долгосрочных сбережений граждан с 3 до 10 лет. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства анонсировал новый сберегательный инструмент для граждан, в связи с чем призвал «Сбер» и ВТБ «не высасывать деньги» из других банков.

«Необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан. Напомню, что с 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством, и на них можно также получить налоговый вычет», – напомнил Путин.

При этом глава государства отметил, что программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. «Предлагаю ее донастроить, а именно – увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет 3 года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительный стимул для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы. Сейчас, с учетом дефицита рабочей силы, это будет уместно и даже и пойдет на пользу самим предприятиям – будут задерживать работников у себя», – отметил он.

«Добавлю, что в текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем обычный депозит. Хотя и сейчас он, депозит, достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще подгоняют эту планочку все повыше и повыше. Не знаю это обосновано или нет, но для держателей депозитов это конечно в плюс, это понятно. Только не хотелось, чтобы вы, Герман Оскарович [Греф, глава «Сбербанка»], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным, главой ВТБ] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом…» – отметил Путин.

Москва, Мария Соколова

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