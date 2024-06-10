В Москве задержан ещё один насильник из Таджикистана: следствие просит о содействии

В Москве задержан гражданин Таджикистана, напавший на девушку вблизи жилого дома на улице Большая Бутовская. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, насильник проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

По данным ведомства, 7 июня фигурант, находясь вблизи жилого дома на улице Большая Бутовская, напал на незнакомую девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После произошедшего пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Столичными следователями СК фигурант задержан. Им оказался гражданин Республики Таджикистан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Источник: телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

«Если вы обладаете какой-либо информацией о совершенных преступлениях указанным лицом, просим сообщить в Зюзинский МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по телефону: 8-499-125-22-85 или обратиться по адресу: г. Москва, пр-д Карамзина, д. 9, корп. 1», – уточнили в столичном Следкоме.

Москва, Елена Володина

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