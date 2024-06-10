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Понедельник, 10 июня 2024, 19:47 мск

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В Москве завершено расследование дела о нежелательном в РФ фонде «Возрождение»*

Столичный главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования в отношении группы лиц благотворительного фонда «Возрождение»*, который признан нежелательной в России организацией. Материалы переданы для направления в суд.

По данным ведомства, с ноября 2022 года группой лиц на территории Москвы незаконно осуществлялась деятельность благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»*, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной на территории РФ.

Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашнего ареста. В ходе допроса обвиняемые полностью признавали вину. По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Допрошено более 20 свидетелей, осмотрено большое количество изъятой литературы.

В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются следственные и процессуальные действия.

*организации признаны нежелательными на территории РФ

Москва, Елена Володина

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