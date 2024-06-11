Отрубил своему дедушке голову: в Чехове арестован местный житель за жестокое убийство

В подмосковном Чехове арестован местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве собственного деда. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае в одной из квартир города Чехова между обвиняемым и его дедушкой на бытовой почве возникла ссора. Мужчина избил пенсионера, после чего взял топор и отчленил голову от туловища.

В прокуратуре Московской области уточнили, что 36-летний внук ещё около недели скрывал факт смерти 86-летнего дедушки, пока родственники не обратились в правоохранительные органы.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места, в ходе которого изъяты личные вещи потерпевшего, орудие убийства, следы рук. Назначены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы.

Москва, Елена Володина

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