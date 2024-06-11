В Москве вынесен приговор главе преступного сообщества Молокоедову

Кунцевский суд Москвы вынес приговор руководителю преступного сообщества – 51-летнему Андрею Молокоедову, который организовал ряд преступлений на территории столичного региона и Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2018 года Молокоедов возглавил преступное сообщество и назначил руководителя одно из его структурных подразделений, который в свою очередь привлек к деятельности сообщества других соучастников из числа членов региональной общественной организации «Е.Н.О.Т.». При этом Молокоедов заверял сообщников в том, что является сотрудником правоохранительных органов, и в случае выявления преступлений обещал свое покровительство.

В начале апреля 2018 года соучастники за полученное денежное вознаграждение заставили жителя столицы отказаться от предложения избраться на должность генерального директора столичной фирмы, высказывая при этом в его адрес угрозу убийством, а также причинения тяжкого вреда здоровью ему и его близким родственникам.

Также по указанию Молокоедова 17 августа 2018 года участники преступного сообщества вымогали у жителя г. Туапсе часть земельного участка, расположенного в с. Лермонтово, Туапсинского района Краснодарского края. При этом они применили к потерпевшему насилие, повлекшее причинение средней тяжести вреда его здоровью, уточнили в прокуратуре.

Приговором Кунцевского районного суда Молокоедов признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). С учетом позиции прокуратуры он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В надзорном ведомстве утонили, что судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда ранее вынесенный обвинительный приговор в отношении Молокоедова был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение.

Москва, Елена Володина

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