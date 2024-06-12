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Среда, 12 июня 2024, 11:45 мск

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В Москве на проспекте Мира рухнул балкон на женщину: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после обрушения части балкона жилого дома, в результате чего пострадала женщина. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло накануне на проспекте Мира.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая госпитализирована, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователями столичного СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ходе расследования уголовного дела допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд судебных экспертиз.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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