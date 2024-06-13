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Нелегальные мигранты в Красногорске: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, нелегалы жили в здании бывшего колледжа.

В ведомстве уточнили, что гастарбатеры на постоянной основе жили в здании на Пионерской улице, в котором ранее располагался колледж, и систематически нарушали общественный порядок.

«Следователями устанавливаются сведения о юридическом лице, предоставляющем иностранным гражданам помещения для проживания. Кроме этого, во взаимодействии с сотрудниками МВД проводятся рейды с целью установления лиц, проживающих на территории РФ с нарушением действующего миграционного законодательства», – говорится в сообщении подмосковного Следкома.

Москва, Елена Володина

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