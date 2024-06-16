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Воскресенье, 16 июня 2024, 21:41 мск

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Вместо Чубайса: Борис Титов стал спецпредставителем Путина

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов на назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс, который после начала специальной военной операции уволился и уехал из России.

Москва, Елена Володина

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