Вместо Чубайса: Борис Титов стал спецпредставителем Путина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов на назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс, который после начала специальной военной операции уволился и уехал из России.
Москва, Елена Володина
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