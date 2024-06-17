В Кремле анонсировали дружественный визит Путина в Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин посетит Корейскую народно-демократическую республику (КНДР). Как сообщила пресс-служба Кремля, дружественный визит намечен на 18-19 июня по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Далее, на 19-20 июня, намечен визит главы российского государства во Вьетнам.
В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Личные переговоры Путина и лидера КНДР проводились в России в сентябре 2023 года.
Москва, Елена Володина
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