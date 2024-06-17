российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июня 2024, 18:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин провел новые кадровые перестановки в руководстве Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в руководстве министерства обороны. В частности, назначены новые заместители главы ведомства.

Своим указом глава государства назначил заместителями министра обороны РФ председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву (супруга действующего министра энергетики, экс-губернатора Кузбасса), а также Павла Фрадкова (сын бывшего премьер-министра РФ и экс-главы Службы внешней разведки, ранее занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ) и Олега Савельева, занимавшего должность аудитора Счетной палаты РФ. Первым заместителем главы военного ведомства стал Леонид Горнин, который ранее работал на посту первого заместителя министра финансов РФ.

Согласно ещё одному указу президента, у министра обороны РФ увеличится число заместителей до 12 заместителей, в том числе два первых.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

В Кремле рассказали подробности предстоящего визита Путина в Северную Корею / В Кремле анонсировали дружественный визит Путина в Северную Корею / Самозаблуждение или дезинформация? Губернатор Подмосковья доложил Путину о решении проблем с обманутыми дольщиками / Вместо Чубайса: Борис Титов стал спецпредставителем Путина / Верховной Раде Украины нужно прислушаться к идеям Путина – спикер Госдумы / В Бундестаге призвали прислушаться к мирным предложениям Путина / В Кремле назвали «бессрочными» мирные предложения Путина для переговоров по Украине / Путин назвал количество российских военных в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир,