В Москве вынесен приговор киллеру «коптевской» банды за убийства в конце 1990-х

В Москве вынесен приговор участнику «коптевской» банды Сергею Замараеву, совершившему ряд убийств в конце 1990-х годов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на основании вердикта присяжных заседателей ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 13 февраля 1996 года Замараев и его соучастники по указанию организатора банды выследили столичного предпринимателя, участника «мазутинской» банды Владимира Кутепова и вблизи жилого дома на улице Большой Черкизовской в Москве произвели в него несколько выстрелов. Потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавшие скрылись.

Аналогичным образом Замараев совершил убийство Вячеслава Степанова, входившего в состав «тушинской» ОПГ. Так, в январе 1998 года фигурант в составе организованной группы выследил мужчину у ночного бара «Долина» на улице Новопетровской в Москве и произвел в него выстрелы из автомата. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Одна из автоматных очередей ранила сразу четверых пассажиров проезжавшего мимо трамвая. Впоследствии от полученных ранений одна из пассажирок скончалась в больнице, троим причинен вред здоровью различной степени тяжести.

По данным СК, участники так называемой «коптевской» банды действовали на территории Москвы с 1991 по 2001 годы. Они совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений на почве раздела сфер криминального влияния. Бандиты тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность.

Москва, Елена Володина

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