Ураган в Москве: число пострадавших увеличилось до 35 человек

В результате вчерашнего урагана в Москве пострадали, по уточненным данным пострадали 35 человек, двое – погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В то же время в Подмосковье травмы после падения деревьев получили 7 местных жителей.

Как сообщается, в столичном регионе сильным ветром были повалены сотни деревьев и незакреплённых конструкций, в результате чего в Москве повреждены 443 автомобиля, в Подмосковье – 124 автомобиля, уточняет ТАСС.

В то же время порядка 270 населенных пунктов Московской области остались без света в 16 городских округах.

Как отмечают синоптики, порывы ветра вчера в Подмосковье достигали штормовых показателей: Долгопрудный – 22 м/с, во Внуково и Коломне – 23 м/с, Шереметьево – 24 м/с, Егорьевске – 25 м/с. «По шкале Бофорта это 10-бальный шторм из 12 возможных», – уточнил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в столичном регионе выпало 50% от месячной нормы осадков, в Москве – 25%. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 17 мм влаги, в Тушино – 15 мм, на Балчуге -12 мм, МГУ – 20 мм. «Таким образом, в Москве на сегодня в общей сложности за июнь выпало 178 мм, что в 2,3 раза больше положенного по климату за месяц», – пояснил метеоролог.

«В Подмосковье больше всего небесной влаги выпало в Солнечногорске – 39 мм, что составляет 50% от нормы июня, Талдоме – 36 мм, Клину – 33 мм, Ново- Иерусалиме – 30, Дмитрове 23 мм, Можайске – 20 мм», – добавил Тишковец.

Москва, Елена Володина

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