«Будем работать…» Путин подтвердил курс на укрепление армии

Россия на фоне непростой ситуации в мире будет развивать вооруженные силы с опорой на лучшие современные технологии с учетом опыта, полученного в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. По его словам, для сохранения баланса сил в мире продолжится также развитие ядерной триады страны.

«Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать Вооружённые Силы, выстраивая оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, на современном уровне, имею в виду современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики, и конечно, опираясь на колоссальный боевой опыт, полученный в ходе СВО», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в приоритете будем наращивание поставок на передовую «беспилотных авиасистем разных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи». «Будем работать над другими современными, высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство», – добавил он.

«В наших планах – дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», – подчеркнул глава государства.

«Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооружённых Сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих – новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики, вести работу над перспективными образцами. Намерены и дальше совершенствовать системы управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учёбы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных государств», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

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