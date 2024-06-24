российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 16:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Выстрелы: в Подмосковье напали на курьера

В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, во время инцидента были выстрелы.

По данным ведомства, 23 июня ночью несколько мужчин около домов на улице Рублёвский проезд с. Немчиновка Одинцовского городского округа нанесли работнику курьерской службы телесные повреждения, а также грубо нарушая общественный порядок, произвели выстрелы из травматического пистолета в воздух.

«Следователем с участием криминалиста произведён осмотр места, установлены и доставлены в следственный отдел участники конфликта, проводятся допросы, планируется назначение баллистической и судебно-медицинской экспертиз», – говорится в сообщении подмосковного главка СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, в ходе которых мужчине нанесены телесные повреждения (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: пожар в НИИ «Платан» охватил уже 3,5 тысячи квадратных метров / Ураган сорвал график движения подмосковных электричек / Возбуждено более 400 уголовных дел: из Подмосковья выдворят более 1500 нелегальных мигрантов / Отрубил своему дедушке голову: в Чехове арестован местный житель за жестокое убийство / Житель Подмосковья собрал почти 17 млн рублей для нежелательной в России иностранной организации / В Подмосковье задержаны более 200 нелегальных мигрантов / Поножовщина и покушение на убийство: уголовное дело против нелегалов из Таджикистана дошло до суда / Теракт в «Крокусе»: возбуждено ещё одно уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,