Выстрелы: в Подмосковье напали на курьера

В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, во время инцидента были выстрелы.

По данным ведомства, 23 июня ночью несколько мужчин около домов на улице Рублёвский проезд с. Немчиновка Одинцовского городского округа нанесли работнику курьерской службы телесные повреждения, а также грубо нарушая общественный порядок, произвели выстрелы из травматического пистолета в воздух.

«Следователем с участием криминалиста произведён осмотр места, установлены и доставлены в следственный отдел участники конфликта, проводятся допросы, планируется назначение баллистической и судебно-медицинской экспертиз», – говорится в сообщении подмосковного главка СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, в ходе которых мужчине нанесены телесные повреждения (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Москва, Елена Володина

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