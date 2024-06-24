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Понедельник, 24 июня 2024, 18:15 мск

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ЧП в Подмосковье: пожар в НИИ «Платан» охватил уже 3,5 тысячи квадратных метров

Фото: официальный телеграм-канал губернатора Московской области

В подмосковном Фрязине произошел крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Как сообщили в региональном главке МЧС, огонь охватил 3 500 квадратных метров.

Как уточняется, на месте ЧП работают более 100 специалистов и 40 единиц техники.

ЧП прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Во Фрязино горит административное здание НИИ «Платан». Огнем охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека», – пояснил глава региона в телеграм-канале.

Воробьев также отметил, что, со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Подмосковье

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