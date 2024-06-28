Эхо массовых отравлений: суд в Москве приостановил работу сервиса «Кухня на районе» ООО «Локалкитчен»

Люблинский суд Москвы принял решение приостановить работу сервиса «Кухня на районе» на 90 суток в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании после массовых отравлений потребителей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В ходе заседания представитель Роспотребнадзора уточнила, на данный момент приостановка деятельности необходима для пресечения условий, создающих риск для жизни. По ее словам, ведомство проводило проверки в производственном помещении «Кухни на районе» на Иловайской улице, где был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в том числе грязь на стенах и на полу. «После визита сотрудников двери ООО «Локалкитчен» были опечатаны, но печати дважды срывались, о чем были осведомлены органы внутренних дел, уточняет ТАСС.

Ранее суд приобщил к материалам дела карточки 188 инфекционных больных, покупавших салат «Лобио» в «Кухне на районе». В Люблинский суд также поступил протокол, составленный Роспотребнадзором по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил), в отношении ООО «Локалкитчен».

ООО «Локалкитчен» является правообладателем бренда «Кухня на районе». Компания специализируется на доставке готовых блюд собственного приготовления в радиусе 2 км. В июне в Москве более 100 человек обратились за медпомощью с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Продажа этих готовых блюд приостановлена до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Также проверки начаты после аналогичных случаев в Нижнем Новгороде и Казани. Один человек – 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, – умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под домашний арест были отправлены глава «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества той же фирмы Елена Машкова и руководитель компании «Савон-К» Владимир Шин. Повар этой компании Карим Норматов был взят под стражу.

Москва, Елена Володина

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