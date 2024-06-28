В Москве вынесен приговор по делу о поджоге общежития, в результате чего погибли 7 человек

В Москве вынесен приговор 60-летнему мужчине, который обвинялся в умышленном поджоге общежития в 2023 году, в результате чего несколько человек погибли, в том числе дети. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на основании вердикта присяжных заседателей ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, что 21 февраля 2023 года, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии на Международной улице, вступил в конфликт с соседями из-за доносившегося из другой комнаты шума. Через некоторое время он разместил на пороге комнаты, где проживали соседи, мешок с одеждой. Используя его в качестве горючего материала, виновный облил мешок легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Когда мужчина удостоверился в воспламенении, скрылся с места преступления.

В результате преступных действий злоумышленника погибли семь человек, в том числе двое детей, еще 7 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

Москва, Елена Володина

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