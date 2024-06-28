В Подмосковье задержана хозяйка здания, в котором сгорели несколько человек

Московской области задержана собственница административно-промышленного здания во Фрязино, в котором произошел крупный пожар с гибелью нескольких человек. Как выяснилось в ходе следствия, хозяйка оказалась жительницей Калуги, а здание она получила в наследство после смерти супруга.

По данным ведомства, в 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

«Вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель генерального директора ООО «Исприн», оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки, а также за соблюдением требований пожарной безопасности помещений», – подчеркнули в СКР.

В результате 24 июня 2024 года в здании произошло возгорание, огнем было охвачено практически все помещения. Погибло шесть человек и еще один до настоящего времени находится в больнице.

На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу уже задержаны двое фигурантов и им предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Кроме этого, допрошенные арендаторы заявили, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой. В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч.3 ст. 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски.

Москва, Елена Володина

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