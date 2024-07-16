В московском хостеле произошло массовое отравление: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нового массового отравления в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ЧП произошло накануне – не менее 15 человек были доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе.

В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование данного хостела, а также расположенной рядом точки быстрого питания. Изучается документация, а также законность проживания иностранных граждан в нём.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Москва, Елена Володина

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