Сальмонеллёз: число жертв массового отравления в Москве выросло

Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, предварительный диагноз – сальмонеллёз.

В ведомстве уточнили, что по трем точкам быстрого питания, расположенных на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются обнаруженные продукты питания.

«Установлено местонахождение индивидуального предпринимателя, одной из указанных точек питания. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев и сотрудников двух других точек быстрого питания», – говорится в сообщении столичного СК.

По уголовному делу, которое возбуждено по статье УК о некачественном оказании услуг, назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю и качества продукции.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что пострадавшие употребили в пищу шаурму.

Москва, Елена Володина

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