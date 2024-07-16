Роспотребнадзор выяснил, что стало причиной нового массового отравления в Москве

Новое массовое отравление в Москве было вызвано шаурмой. Об этом говорится в сообщении московского управления Роспотребнадзора по результатам расследования 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ).

«По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С., расположенного по адресу: ш. Дмитровское, д. 157с2. В инфекционные стационары госпитализировано 14 человек», – уточнили в ведомстве.

В ходе эпидемиологического расследования в точке общепита отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в САО г. Москвы. О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно.

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее столичный главк Следственного комитета сообщил о возбуждении по данному факту уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Москва, Елена Володина

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