Путина тоже настораживает этот острый вопрос: президент заявил об опасности энергетических проблем для России из-за криптовалютных ферм

В России ежегодно на майнинг криптовалюты расходуется почти полтора процента общего потребления электроэнергии в стране, и в перспективе возможна опасность энергетического кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по экономическим вопросам.

«Отдельный вопрос касается так называемых криптовалют. Они не являются денежными единицами в обычном понимании, но всё чаще используются в мире как средство платежа в международных расчётах. В свою очередь добыча, или так называемый майнинг, цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты. Но для этого требуется много электроэнергии. По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт-часов, то есть почти полтора процента общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти», – отметил глава государства.

По его словам, факторы такого роста в целом понятны. «Это сравнительно низкие цены на электроэнергию у нас, мобильность оборудования для майнинга криптовалют и так далее. Но что здесь должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», – подчеркнул Путин.

При этом президент обратил внимание, что «вопрос, на самом деле, острый и чреват серьёзными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и посёлков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счёт», – пояснил он, добавив, что «согласен с ними».

«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона», – констатировал глава государства.

Ранее эксперты высказывали опасения, что законопроект о криптовалютах, который планируется рассмотреть в Госдуме в конце июля, вызывает очень много нареканий, в том числе о тарифах на майнинг. «Зачем давать дешевую э/энергию на майнинг Биткоина, если он запрещен к хождению в России? Кто ставил подписи от Минцифры и ФАС и нет ли у них личного интереса? Хороший кейс для антикоррупционного расследования или как минимум злоупотреблением влиянием. У нас для промышленности, в том числе и обороной тариф высокий, а для майнеров – нет. Это государственный подход? Нет», – подчеркивал профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов.

«Этот закон придумали в госдепии (США), этот закон про гегемонию доллара, который можно было заменять нашими криптовалютами. Но у нас умышленно не делают рубль инвестиционным, умышленно организовывают волатильность рубля и стремятся по максимуму девальвировать рубль. Теперь ещё и отрезают возможность технологического финансового лидерства», – считает координатор общественного движения «Наше время» Дмитрий Макаренко.

Москва, Елена Володина

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