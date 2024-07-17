В Москве задержали блогера, растоптавшего православный крест

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который в Москве растоптал христианский крест и транслировал этот процесс в интернете. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, ему инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 148 УК РФ – нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест под видеозапись, которую транслировал в прямом эфире в Интернете. Подозреваемый был оперативно задержан и в ближайшее время следователи приступят к его допросу. Ему грозит либо до 300 тысяч рублей штрафа, либо год лишения свободы.

По информации в СМИ, нарушителем является житель Дагестана 28-летний Хавиер Ярмагомедов. В ролике он плюет на крест, топчет его под нецензурную брань и оскорбляет христиан. Увидевшие это в сети люди назвали видео оскорбительным. В ответ мужчина записал извинительный ролик, в котором заявил, что осквернил крест «в целях самозащиты». По некоторым данным, в 2018 году он был оштрафован на 5 тысяч рублей за кражу денег из мечети.

Стоит отметить, что возбуждение уголовного дела произошло спустя три часа после обращения в Генпрокуратуру и МВД депутата Госдумы Александра Хинштейна, который увидел стрим блогера в Сети. «Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», – полагает парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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