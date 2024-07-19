У дагестанского блогера, растоптавшего православный крест, нашли детское порно

Фигуранту уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих – дагестанскому блогеру Хавиеру Ярмагомедову, растоптавшему в Москве православный крест, предъявлено новое обвинение по факту оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, детское порно оказалось в телефоне мужчины.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) по месту проживания фигуранта произведен осмотр места происшествия, где был изъят его мобильный телефон. При его осмотре обнаружены фото и видео материалы, содержащие согласно судебной экспертизе порнографические изображения несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», – говорится в сообщении ведомства.

Уроженцу Республики Дагестан уже предъявлено соответствующее обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление имеющейся доказательственной базы, а также на установление причастности фигуранта к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в сети Интернет», – добавили в столичном СК.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube