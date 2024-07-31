Убийства по найму: вынесен приговор сыну экс-судьи московского арбитража, попавшейся на взятках

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу об организации убийств по найму, в числе фигурантов которого Николай Кондрат – сын экс-судьи Арбитражного суда Москвы, попавшейся ранее на взятках. Он обвиняется в организации четырех таких преступлений.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, Кондрат и его сообщник Григорий Воскресенский в зависимости от роли каждого обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 30 пп. «а,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и приготовление к убийству двух и более лиц по найму), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 325 УК РФ (организация похищения у гражданина паспорта) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству по найму).

Как отметили в СК, сложность в расследовании уголовного дела состояла в том, что преступления были совершены в условиях неочевидности, злоумышленники приняли ряд мер по уничтожению доказательств причастности к преступлению, а также всячески пытались оказать давление на следствие.

Расследование началось с обнаружения в октябре 2020 года в песчаном карьере в городе Луховицы тела мужчины с ножевыми ранениями. Тщательным образом отработав ближайший круг лиц и последние контакты убитого, следствию удалось установить всю хронологию событий и выйти на организатора и исполнителя убийства.

По версии следствия, осенью 2020 года Кондрат решил убить своего знакомого, который неоднократно выполнял его поручения разного рода, в связи с чем у Кондpата были опасения, что потерпевший может сообщить правоохранительным органам конфиденциальные сведения о нем и его семье.

Для исполнения задуманного Кондрат предложил своему знакомому Никите Мацневу, который также выполнял его различные личные поручения, совершить убийство за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США и 300 тысяч рублей. Тот осуществил задуманное, использовав при этом в качестве водителя и сообщника Воскресенского.

Кондрат обманом заманил потерпевшего к песчаному карьеру в Луховицы, где Мацнев напал на него и нанёс не менее 5 ударов ножом в грудь. В дальнейшем Мацнев выбросил нож в водоем и вместе с Воскресенским сокрыл тело, переместив его в песчаный овраг. Кроме этого, они сожгли личные вещи и документы потерпевшего, а его автомобиль отогнали в Рязань.

В ходе расследования убийства следствием была установлена причастность Кондрата к совершению ряда других особо тяжких преступлений, а именно к организации трех убийств. Так, в августе 2020 года Кондрат решил совершить убийство генерального директора московской фирмы, которая являлась конкурентом его сожительницы. Также он занимался организацией убийства московского коммерсанта с целью завладения его недвижимым имуществом – помещением в Москве стоимостью более 171 млн рублей. Кроме этого, удалось установить и доказать организацию Кондратом убийства судьи, с которой возник конфликт у его матери.

Все убийства поручалось совершать Мацневу. Однако соучастники не смогли реализовать свои планы до конца, так как были задержаны за совершение убийства мужчины в Луховицах. Ранее приговором суда Мацнев признан виновным и ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговором Московского областного суда Кондрату назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Воскресенскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В июле 2023 года бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат была осуждена на девять лет колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере

Москва, Елена Володина

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