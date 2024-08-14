В Москве начался судебный процесс над Блиновской

Савёловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте денег (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В настоящее время проходит предварительное слушание в закрытом режиме, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Затем они совершили легализацию части из указанных денежных средств в размере 716 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях совершения легализации денежных средств.

Столичными следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошено свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, где изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы.

В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Москва, Анастасия Смирнова

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