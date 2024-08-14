Националист Поткин объявлен в международный розыск

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта по делу о хищении у казахстанского БТА Банка и легализации денежных средств Александра Поткина (Белова), который ранее был одним из лидеров русского националистического движения в России.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, срок ареста будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территории России.

Поткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление; Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Он объявлен в международный розыск.

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил Белова к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Гособвинение настаивало на девяти годах лишения свободы. Тогда суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – казахстанского БТА-банка – на 4,9 млрд рублей.

В апреле 2017 года Мосгорсуд снял с Поткина обвинение в «отмывании денег в составе организованной группы», оставив ему наказание за экстремизм, а срок наказания был снижен до 3,5 лет. Позже он направлял жалобу в Европейский суд по правам человека.

Москва, Елена Володина

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