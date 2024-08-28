Приговор по делу телеграм-канала «Адские бабки» вступил в законную силу

Приговор администраторам телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой оставлен без изменения и вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как отмечается в сообщении, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда завершила рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов на приговор Басманного районного суда города Москвы, в соответствии с которым Баязитова и Архарова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – пояснила пресс-служба.

По версии стороны обвинения, Архарова и Баязитова совместно с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на совершение вымогательства денежных средств у одного из руководителей столичной организации. Речь идет о топ-менеджере «Промстройбанка» Александре Ушакове, которому в 2019 году суд отказал в иске к компании Google за выдачу в поисковике информации о его судимости, посчитав эти данные общественно значимыми.

Баязитова вину не признала и была приговорена к пяти годам колонии. Архарова признала вину частично, но позже отказалась от показаний. Ей назначили 4,5 года колонии.

После требований прокурора о 15 годах заключения для журналистов в экспертной медийной среде назвали это несоразмерным правонарушению ужасом. В частности, комментируя приговор, известный журналист, депутат Госдумы Евгений Попов заявлял, что это «чудовищно». «Был на оглашении приговора журналистам Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Да, 5 лет не 14, но и это чудовищно. Ощущение несправедливости не покидало там, где должны возникать как раз обратные чувства. Будет апелляция», – отметил Попов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян называла происходящее «зверством», хотя сама неоднократно становилась жертвой вымогательств. «Заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. У меня тут один критерий – если эти люди не расшатывают мою страну, а вредят просто лично мне, я терплю… Прекратите этот ужас, пожалуйста», – отметила Симоньян.

В последние дни в СМИ сообщалось, что топ-менеджер «Промсвязьбанка» попросил Мосгорсуд заменить реальный срок заключения на условный. Также были подготовлены обращения от депутатов Госдумы с просьбой о смягчении приговора.

Москва, Анастасия Смирнова

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