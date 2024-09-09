Крушение самолета в Подмосковье: стали известны новые подробности

В потерпевшем крушение частном легкомоторном самолете RA-1240G, который упал в крушение в подмосковном Рузском городском округе, погиб генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс» Алексей Танцырев и летчик-испытатель первого класса Александр Иванов, передает канал 360.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, компания ЗАО «Авиатик-Альянс» разработала свой самолет-амфибию в 2009 году и представила ее на авиасалоне МАКС в Жуковском. Спустя семь лет фирма прекратила свое существование.

По всей видимости, права на самолет остались у гендиректора фирмы, который после ремонта при участии второго пилота вывел летательный аппарат на проверочный полет.

По неподтвержденным данным, самолет RA-1240G потерпел крушение в результате сбоя в работе двигателя, который возник после ремонта. После крушения возбуждено уголовное дело.

Москва, Анастасия Смирнова

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