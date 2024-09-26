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Четверг, 26 сентября 2024, 20:26 мск

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В Москве арестован экс-депутат Госдумы

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего депутата госдумы от «Новых людей» Григория Шилкина по уголовному делу о растрате. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шилкина Григория Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток, до 24 ноября 2024 года», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что уголовное дело связано с деятельностью Шилкина на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год. Компания являлась второй по величине в регионе, а в 2020 году было признано банкротом. По сведениям источника РБК, в деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд рублей.

Известно, что Шилкин досрочно сдал депутатский мандат в конце июля в связи с возвращением к работе в сфере предпринимательства.

Москва, Светлана Антонова

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