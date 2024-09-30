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Понедельник, 30 сентября 2024, 15:03 мск

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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», – говорится в указе.

Одновременно глава государства распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек.

Ранее сегодня замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заверил, что призванные в армию в рамках осенней призывной кампании россияне не будут проходить службу в новых регионах РФ. По его словам, срок военной службы для призывников не изменится – 12 месяцев.

Москва, Светлана Антонова

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