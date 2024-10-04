В Москве арестован организатор преступного сообщества криптобиржи «Cryptex»

Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте предполагемого организатора преступного сообщества криптовалютной биржи «Cryptex» Сергея Иванова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняется, Иванов отправлен под стражу, как минимум, на 1 месяц 27 суток, то есть до 30 ноября. Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Ранее на текущей неделе Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против создателей платежной системы «UAPS» и криптобиржи «Cryptex». По данным ведомства, в 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей. В рамках расследования по местам жительства подозреваемых в 14 субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, проведено 148 обысков. Сообщалось о задержании порядка 100 подозреваемых.

Москва, Светлана Антонова

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