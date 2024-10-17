В Москве арестован подрывник, взорвавший машину бывшего бизнес-партнера

Черемушкинский суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, который обвиняется в подрыве автомобиля своего бизнес-партнера. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Слободянику на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, являющимся партнером по бизнесу, совершил покушение на убийство общеопасным способом.

«Реализуя свой умысел, он установил взрывное устройство на капот автомобиля партнера по бизнесу. В результате срабатывания взрывного устройства были причинены телесные повреждения потерпевшему, его несовершеннолетнему сыну и иному лицу», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, ЧП произошло 15 октября на Профсоюзной улице. В результате взрыва был поврежден автомобиль и получили ранение трое человек, в том числе 6-летний ребенок.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.

Москва, Светлана Антонова

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