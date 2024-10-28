Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан

Администрация президента РФ активно готовит визит главы государства Владимира Путина в Казахстан. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», – сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такая поездка.

Как следует из протокола межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить эту страну с государственным визитом 27 ноября.

Москва, Анастасия Смирнова

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