Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан

Администрация президента РФ активно готовит визит главы государства Владимира Путина в Казахстан. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.
«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», – сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такая поездка.
Как следует из протокола межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить эту страну с государственным визитом 27 ноября.
Москва, Анастасия Смирнова
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