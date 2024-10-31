СК завершил следствие по делу о дагестанском блогере, растоптавшем в Москве христианский крест

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который минувшим летом в прямом эфире растоптал христианский крест.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант обвиняется по трем статьям УК РФ – в оскорблении религиозных чувств верующих и обороте материалов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних.

Инцидент произошел 12 июля. Блогер, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, фиксируя свои действия на видеозапись, которая транслировалась в прямом эфире на Интернет-портале. Кроме того, фигурант осуществил распространение материалов с порнографическими изображениями, в том числе c изображениями несовершеннолетних в одном из мессенджеров.

Фигурант был оперативно установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – уточнили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube