Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Северной Кореей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Напомним, договор предусматривает, в том числе, незамедлительное оказание военной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, Москва и Пхеньян обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.

Документ был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне и внесен на ратификацию в Госдуму 15 октября. Нижняя и верхняя палата российского парламента одобрили этого соглашение.

Москва, Светлана Антонова

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