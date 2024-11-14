Путин подписал указ об увеличении выплат участникам СВО, получившим инвалидность

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мера социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО), получившим инвалидность. Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, для таких категорий россиян разовая выплата составит 4 млн рублей.

«Установить, что, в случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом Президента Российской Федерации установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)», – говорится в документе.

В распоряжении главы государства также отмечается, что в случае если увечье (ранение, травма, контузия), повлекшее за собой наступление инвалидности, получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления этого указа, единовременная выплата производится Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии).

Накануне правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому получившим тяжелые, легкие ранения или иные травмы участникам СВО полагаются выплаты в 3 млн, 1 млн и 100 тысяч рублей соответственно.

Москва, Светлана Антонова

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