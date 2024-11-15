В Кремле подтвердили, что Путин рассмотрит проблему с замедлением YouTube

В Кремле не считают приоритетной проблемой замедление популярного видеохостинга YouTube. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства действительно намерен разобраться в этой ситуации после беседы с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, но по поводу перспектив посоветовал обращаться в Роскомнадзор.

«Да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией, собственно, хозяина этого сервиса», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), уточнив, что «с другими аспектами президент действительно сказал, что посмотрит».

«Вы знаете, позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы. Они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы РФ, хотя обязана это делать», – подчеркнул он.

«Насколько нам известно, все-таки вот эта проблема YouTube никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас», – пояснил Песков.

По его словам, по вопросу перспектив отмены замедления этого сервиса следует обращаться в Роскомнадзор. «YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставить информацию на этот счет», – отметил представитель Кремля.

Стоит отметить, что пока специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) не зафиксировали изменений в качестве работы видеосервиса YouTube.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», – говорится в сообщении на сайте ЦМУ ССОП.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube